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Швейцарские ученые доказали, что листовой жук может помочь в борьбе с сезонной аллергией

Новое исследование швейцарских биологов доказало, что листовой жук может существенно снизить концентрацию пыльцы амброзии в атмосфере. Подобное открытие позволит разработать новый подход в борьбе с сезонной аллергией.

Листовые жуки, более известные как рябые долгоносики, долгое время считались основными распространителями аллергической пыльцы. По словам исследователей из Фрибургского университета в Швейцарии, реальная картина имеет совершенно противоположный характер: эти типы насекомых можно использовать для уменьшения количества появляющихся в атмосфере частиц амброзии на 82%. К этому выводу эксперты пришли после наблюдения за итальянской популяцией жуков, которые планомерно уничтожали растения-аллергены в Милане.

Специалисты теоретизируют, что если им удастся контролировать распространение и поведение насекомых, то последние смогут избавить множество людей от различных аллергических заболеваний. Известно, что лишь в 2013 году властям стран-членов ЕС пришлось потратить более 7,5 млрд евро на уничтожение амброзии и лечение пациентов. На тот момент, от непереносимости пыльцы на континенте страдали порядка 13,5 миллионов человек.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:52

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