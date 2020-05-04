Швейцарские ученые доказали, что листовой жук может помочь в борьбе с сезонной аллергией
Новое исследование швейцарских биологов доказало, что листовой жук может существенно снизить концентрацию пыльцы амброзии в атмосфере. Подобное открытие позволит разработать новый подход в борьбе с сезонной аллергией.
Листовые жуки, более известные как рябые долгоносики, долгое время считались основными распространителями аллергической пыльцы. По словам исследователей из Фрибургского университета в Швейцарии, реальная картина имеет совершенно противоположный характер: эти типы насекомых можно использовать для уменьшения количества появляющихся в атмосфере частиц амброзии на 82%. К этому выводу эксперты пришли после наблюдения за итальянской популяцией жуков, которые планомерно уничтожали растения-аллергены в Милане.
Специалисты теоретизируют, что если им удастся контролировать распространение и поведение насекомых, то последние смогут избавить множество людей от различных аллергических заболеваний. Известно, что лишь в 2013 году властям стран-членов ЕС пришлось потратить более 7,5 млрд евро на уничтожение амброзии и лечение пациентов. На тот момент, от непереносимости пыльцы на континенте страдали порядка 13,5 миллионов человек.
Листовые жуки, более известные как рябые долгоносики, долгое время считались основными распространителями аллергической пыльцы. По словам исследователей из Фрибургского университета в Швейцарии, реальная картина имеет совершенно противоположный характер: эти типы насекомых можно использовать для уменьшения количества появляющихся в атмосфере частиц амброзии на 82%. К этому выводу эксперты пришли после наблюдения за итальянской популяцией жуков, которые планомерно уничтожали растения-аллергены в Милане.
Специалисты теоретизируют, что если им удастся контролировать распространение и поведение насекомых, то последние смогут избавить множество людей от различных аллергических заболеваний. Известно, что лишь в 2013 году властям стран-членов ЕС пришлось потратить более 7,5 млрд евро на уничтожение амброзии и лечение пациентов. На тот момент, от непереносимости пыльцы на континенте страдали порядка 13,5 миллионов человек.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:52