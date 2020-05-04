Швейцарские ученые доказали, что листовой жук может помочь в борьбе с сезонной аллергией





Листовые жуки, более известные как рябые долгоносики, долгое время считались основными распространителями аллергической пыльцы. По словам исследователей из Фрибургского университета в Швейцарии, реальная картина имеет совершенно противоположный характер: эти типы насекомых можно использовать для уменьшения количества появляющихся в атмосфере частиц амброзии на 82%. К этому выводу эксперты пришли после наблюдения за итальянской популяцией жуков, которые планомерно уничтожали растения-аллергены в Милане.Специалисты теоретизируют, что если им удастся контролировать распространение и поведение насекомых, то последние смогут избавить множество людей от различных аллергических заболеваний. Известно, что лишь в 2013 году властям стран-членов ЕС пришлось потратить более 7,5 млрд евро на уничтожение амброзии и лечение пациентов. На тот момент, от непереносимости пыльцы на континенте страдали порядка 13,5 миллионов человек.