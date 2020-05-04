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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась к занятиям йогой

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна возобновила занятия йогой. Молодая особа попросила подписчиков в Instagram прислать хорошие Youtube-каналы с соответствующими упражнениями.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась к занятиям йогой

Скорее всего, режим карантина и наличие большого количества свободного времени подтолкнули бизнесвумен к философским изречениям. Наследнице Анастасии Заворотнюк внезапно стало интересно, как именно следует строить собственную жизнь. Многие поклонники посчитали выводы, к которым пришла дочь актрисы, актуальными и глубокими. Кроме этого, находясь в самоизоляции, россиянка решила снова заниматься йогой, о чем сообщила фолловерам в разделе Stories. Она высказала мнение, что девиз «Бери от жизни все» является плохим. Как отметила наследница артистки, не нужно «брать все без разбора», стоит научиться отделять главные вещи от второстепенных и не «хватать» то, что в действительности человеку не нужно.

Анна Заворотнюк призвала поклонников проанализировать, чем они хотят себя окружить. Она также добавила, что в жизни каждого есть место лишь для значимых личностей, событий и предметов. Юзеры пришли в восторг от размышлений дочери телеведущей и согласились с ее словами.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:43

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