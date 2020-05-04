АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

В Москве скончался бывший митрополит из Астрахани Иона, причиной стала двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусом. Сведения предоставлены на онлайн-портале столичного патриархата.

Известно, что смерть митрополита зафиксировали в ночь на 4 мая в больнице №50 в Москве, где, по предварительно озвученным сведениям, он лечился от коронавируса нового типа. Осложнения в виде двусторонней пневмонии привели к скоропостижной смерти служителя церкви. На момент кончины пациенту было 78 лет, а также он занимал пост почетного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.

В 2016 году митрополит Иона по состоянию здоровья подал прошение Священному синоду об уходе на покой.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики подсчитали, во сколько Елене Степаненко обошлись пластические…
Эксперты назвали страны с самыми "патриотичными…
Ольга Орлова рассказала, как собака по ее вине сломала лапу во время визита к…
«Проще расстаться»: Давид Манукян устал от капризов Ольги…
Билл Гейтс предложил 5 способов для борьбы с пандемией…
Акция «Бессмертный полк онлайн» получила свыше 600 тысяч заявок на…
Швейцарские ученые доказали, что листовой жук может помочь в борьбе с сезонной…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась к занятиям…
Странные находки на дне океана способны поразить воображение…
Андрей Разин сообщил о смерти автора хитов “Ласкового мая” Владимира…
В Москве от коронавируса умер митрополит…
Анна Хилькевич в спортивном костюме устроила танцы на крыше…
Северный флот взял на сопровождение ударную группировку НАТО в Баренцевом…
В интернете опубликовали фото советского спорткара…
Садальский с сарказмом призвал депутатов лечиться у «лучших» врачей России Мясникова и…
Психолог Дарья Кондратова назвала ключевые преимущества…
"Мой лягушонок": В преддверии ситцевой свадьбы Потап признался в любви Насте…
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и…
Владимир Соловьев: "В последний раз я дрался в начале…
Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель…
Британским ученым удалось определить специфический “запах…
Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт…
«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал…
Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления…
«Флагман мечты»: В Сети появились изображения и характеристики Meizu…
ООН проведет торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы над…
«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с…
Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice…
Просмотреть все новости