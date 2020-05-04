В Москве от коронавируса умер митрополит Иона





Известно, что смерть митрополита зафиксировали в ночь на 4 мая в больнице №50 в Москве, где, по предварительно озвученным сведениям, он лечился от коронавируса нового типа. Осложнения в виде двусторонней пневмонии привели к скоропостижной смерти служителя церкви. На момент кончины пациенту было 78 лет, а также он занимал пост почетного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.В 2016 году митрополит Иона по состоянию здоровья подал прошение Священному синоду об уходе на покой.