Анна Хилькевич в спортивном костюме устроила танцы на крыше авто

Опубликованным сюжет актриса намекнула на то, что соскучилась по веселому времяпрепровождению за период карантина. Ролик начинается с того, что ее дочь говорит: “Никаких больше вечеринок”, а затем следуют кадры, на которых запечатлено, как Анна Хилькевич танцует на балконе своего загородного коттеджа и на крыше автомобиля. Как известно, артистка полностью изолировалась вместе с семьей, а продукты заказывает службой доставки. В комментариях поклонники высоко оценили умения актрисы, а также похвалили ее яркий спортивный костюм и резиновые сланцы, в которых звезда решила записать ролик.В подписи к публикации Анна Хилькевич пообещала, что после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса сразу отправится покорять танцевальные площадки столицы.