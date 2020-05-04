Северный флот взял на сопровождение ударную группировку НАТО в Баренцевом море
В Национальном центре управления обороной России сообщают, что ударная группировка НАТО сейчас проводит маневры в Баренцевом море. Корабли Северного флота взяли на сопровождение военно-морские формирования Североатлантического альянса.
Военное руководство ВМФ РФ обеспокоено недавними действиями сил НАТО в Баренцевом море. Известно, что несколько часов назад в акваторию вошли американские крейсеры "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", а также корабль "Кент", принадлежащий британской армии. Поскольку эти военные судна имеют на борту системы запуска крылатых ракет "Томагавк" и БИУС "Иджис", командование Северного флота решило проследить за маневрами альянса.
Представители НАТО называют подобный поход очередным этапом в совместном контроле за морской, воздушной и подводной обстановкой в регионе. Отечественные военнослужащие отмечают, что прошлые мероприятия зачастую представляли собой разведывательные операции поблизости российских берегов. Эксперты подозревают, что политический блок планирует проверить эффективность системы слежения и ПВО Вооруженных сил России.
Военное руководство ВМФ РФ обеспокоено недавними действиями сил НАТО в Баренцевом море. Известно, что несколько часов назад в акваторию вошли американские крейсеры "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", а также корабль "Кент", принадлежащий британской армии. Поскольку эти военные судна имеют на борту системы запуска крылатых ракет "Томагавк" и БИУС "Иджис", командование Северного флота решило проследить за маневрами альянса.
Представители НАТО называют подобный поход очередным этапом в совместном контроле за морской, воздушной и подводной обстановкой в регионе. Отечественные военнослужащие отмечают, что прошлые мероприятия зачастую представляли собой разведывательные операции поблизости российских берегов. Эксперты подозревают, что политический блок планирует проверить эффективность системы слежения и ПВО Вооруженных сил России.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:13