Северный флот взял на сопровождение ударную группировку НАТО в Баренцевом море





Военное руководство ВМФ РФ обеспокоено недавними действиями сил НАТО в Баренцевом море. Известно, что несколько часов назад в акваторию вошли американские крейсеры "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", а также корабль "Кент", принадлежащий британской армии. Поскольку эти военные судна имеют на борту системы запуска крылатых ракет "Томагавк" и БИУС "Иджис", командование Северного флота решило проследить за маневрами альянса.Представители НАТО называют подобный поход очередным этапом в совместном контроле за морской, воздушной и подводной обстановкой в регионе. Отечественные военнослужащие отмечают, что прошлые мероприятия зачастую представляли собой разведывательные операции поблизости российских берегов. Эксперты подозревают, что политический блок планирует проверить эффективность системы слежения и ПВО Вооруженных сил России.