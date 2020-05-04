В интернете опубликовали фото советского спорткара «Эстония-8»





Кузов «Эстонии-8» создан полностью поднимающимся для облегчения доступа к технологическим узлам. Силовой агрегат использовался от ГАЗ-21 и передавал вращающий момент на заднюю ось. В паре с двигателем работала 4-ступенчатая механическая трансмиссия от модели ЗАЗ-965.Спорткар получил независимую подвеску для всех колес. Система тормозов позаимствована у авто «Москвич-407». Масса «Эстонии-8» составила 540 кг, а максимум скорости - 190 км/ч. Авто принимало участие в гонках 1963-1965 гг. Значительных успехов модель показать не смогла из-за технических недостатков.