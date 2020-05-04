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Садальский с сарказмом призвал депутатов лечиться у «лучших» врачей России Мясникова и Малышевой

Станислав Садальский с сарказмом высказался о заражении депутатов COVID-19. Телеведущий призвал их проходить лечение у «лучших» врачей России – Елены Малышевой и Александра Мясникова.
Садальский с сарказмом призвал депутатов лечиться у «лучших» врачей России Мясникова и Малышевой

В новой публикации в Instagram актер напомнил, что китайский вирус успели подхватить многие чиновники. Как отметил Садальский с иронией, не хватало, чтобы коронавирус подхватил Владимир Путин. Кроме этого, он призвал депутатов и занимающих руководящие должности лиц лечиться у «лучших» докторов России, имея в виду Малышеву и Мясникова. Ранее журналист многократно осуждал ведущих программ, в связи с чем его призыв тоже был саркастическим. Продолжая свой шутливый монолог, артист написал, чтобы усилили охрану резиденции президента, а персонал ходил только в перчатках. Шоумен также сообщил о необходимости дезинфекции находящегося рядом леса. Как сказал ведущий, воду в бассейне нужно менять каждые пару часов.

Садальский шутливо отметил, что Путину нужно перестать контактировать с пресс-секретарем Дмитрием Песковым и своими заместителями. Блогер посоветовал политику поддерживать общение с подчиненными дистанционно. Также он посоветовал созвать лучших экспертов, которые больше других осведомлены в вопросе коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:00

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