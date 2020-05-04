Психолог Дарья Кондратова назвала ключевые преимущества эгоистов
Психолог описала ключевые преимущества эгоистов. По словам Дарьи Кондратовой, самопожертвование высоко ценится в обществе с давнего времени, однако это привело к тому, что многие люди оказались неспособны жить для себя.
Психолог подчеркнула наличие у каждого человека собственных желаний и жизненных целей. При этом многие склонны маскировать обыденные стремления разного рода возвышенными мотивами. Большинству не нужны некие глобальные цели в жизни. Вместо этого индивиды предпочитают комфорт и уют.
Кондратова добавила, что потакание своим рациональным желаниям позитивно отражается на самом человеке и окружающих его людях. В основном этому способствует ситуация с уменьшением количества конфликтных ситуаций и спокойное настроение, достигаемое за счет удовлетворённости. При этом на раздражители эгоисты, следующие своим целям, просто улыбнутся и пожелают окружающим максимально быстро разрешить собственные проблемы, сообщает Слово и Дело.
Психолог подчеркнула наличие у каждого человека собственных желаний и жизненных целей. При этом многие склонны маскировать обыденные стремления разного рода возвышенными мотивами. Большинству не нужны некие глобальные цели в жизни. Вместо этого индивиды предпочитают комфорт и уют.
Кондратова добавила, что потакание своим рациональным желаниям позитивно отражается на самом человеке и окружающих его людях. В основном этому способствует ситуация с уменьшением количества конфликтных ситуаций и спокойное настроение, достигаемое за счет удовлетворённости. При этом на раздражители эгоисты, следующие своим целям, просто улыбнутся и пожелают окружающим максимально быстро разрешить собственные проблемы, сообщает Слово и Дело.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:55