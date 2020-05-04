"Мой лягушонок": В преддверии ситцевой свадьбы Потап признался в любви Насте Каменских
В преддверии ситцевой свадьбы рэпер Потап признался в любви “своему лягушонку” Насте Каменских. Романтическая публикация, дополненная пляжным снимком супруги артиста, появилась на его странице в Instagram в день рождения певицы.
Потап опубликовал пляжное фото Насти Каменских, на котором запечатлено, как она идет по песку в купальнике. Артист посвятил супруге романтические строчки, в которых признался ей в любви. Рэпер считает звездную жену главной музой своей жизни, а также назвал “своим лягушонком”, дополнив запись большим количеством эмодзи в виде сердец. Исполнитель не стал скрывать, что Настя Каменских делает его счастливым.
В комментариях поклонники порадовались счастью Потапа и Насти Каменских, а также осыпали пару комплиментами. Под снимком отметилась сама именинница, а также Александр Ревва.
Потап опубликовал пляжное фото Насти Каменских, на котором запечатлено, как она идет по песку в купальнике. Артист посвятил супруге романтические строчки, в которых признался ей в любви. Рэпер считает звездную жену главной музой своей жизни, а также назвал “своим лягушонком”, дополнив запись большим количеством эмодзи в виде сердец. Исполнитель не стал скрывать, что Настя Каменских делает его счастливым.
В комментариях поклонники порадовались счастью Потапа и Насти Каменских, а также осыпали пару комплиментами. Под снимком отметилась сама именинница, а также Александр Ревва.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:47