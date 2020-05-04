"Мой лягушонок": В преддверии ситцевой свадьбы Потап признался в любви Насте Каменских

Потап опубликовал пляжное фото Насти Каменских, на котором запечатлено, как она идет по песку в купальнике. Артист посвятил супруге романтические строчки, в которых признался ей в любви. Рэпер считает звездную жену главной музой своей жизни, а также назвал “своим лягушонком”, дополнив запись большим количеством эмодзи в виде сердец. Исполнитель не стал скрывать, что Настя Каменских делает его счастливым.В комментариях поклонники порадовались счастью Потапа и Насти Каменских, а также осыпали пару комплиментами. Под снимком отметилась сама именинница, а также Александр Ревва.