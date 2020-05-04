Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С
Открыт предзаказ на материнские платы, созданные для работы с процессорами российского производства Эльбрус-8С и Эльбрус-1С+. Продукты под названием E1С-mITX и Е8С-mITX разработаны по стандарту Mini, что существенно упрощает их применении в конструкции моноблоков.
Заказать модель E1С можно за 92 тысячи рублей. За версию Е8С придётся отдать 120 тысяч рублей. В комплекте с E1С-mITX работает процессор Эльбрус-1С+. Эта материнская плата ориентирована на применении в компьютерах относительно малой мощности.
В соответствии со словами сотрудников компании-производителя, модуль доступен для использования в системах автоматизированных рабочих мест, а также унифицированных комплексов систем похожего назначения. Материнская плата оснащена DDR3 ECC, 4 разъёмами USB 2.0, двумя портами для SATA 3.0, а также единичным каналом Gigabit Ethernet.
Заказать модель E1С можно за 92 тысячи рублей. За версию Е8С придётся отдать 120 тысяч рублей. В комплекте с E1С-mITX работает процессор Эльбрус-1С+. Эта материнская плата ориентирована на применении в компьютерах относительно малой мощности.
В соответствии со словами сотрудников компании-производителя, модуль доступен для использования в системах автоматизированных рабочих мест, а также унифицированных комплексов систем похожего назначения. Материнская плата оснащена DDR3 ECC, 4 разъёмами USB 2.0, двумя портами для SATA 3.0, а также единичным каналом Gigabit Ethernet.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:36