Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С





Заказать модель E1С можно за 92 тысячи рублей. За версию Е8С придётся отдать 120 тысяч рублей. В комплекте с E1С-mITX работает процессор Эльбрус-1С+. Эта материнская плата ориентирована на применении в компьютерах относительно малой мощности.В соответствии со словами сотрудников компании-производителя, модуль доступен для использования в системах автоматизированных рабочих мест, а также унифицированных комплексов систем похожего назначения. Материнская плата оснащена DDR3 ECC, 4 разъёмами USB 2.0, двумя портами для SATA 3.0, а также единичным каналом Gigabit Ethernet.