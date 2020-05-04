Владимир Соловьев: "В последний раз я дрался в начале 2000-х"





Новый выпуск шоу Владимира Соловьева прошел в режиме откровенной беседой с Тиной Канделаки. В ходе разговора с продюсером журналист признался, что сейчас регулярно тренирует навыки рукопашного боя в спортивном зале. При этом, в последний раз ему приходилось применять физическую силу более 20 лет тому назад. «В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали», - уточнил известный телеведущий.Днями ранее Соловьев также пригрозил расправой Василию Уткину. Причиной подобного конфликта стали высказывания спортивного комментатора о городе-герое Волгограде. Дело в том, что блогер позволил себе назвать населенный пункт «городом гопников» во время обсуждения недавней игры ФК «Ротор». Автор программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что в 90-е Уткину за его слова «пришлось бы несладко».