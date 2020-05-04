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Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт Сингапура

Самый быстроходный парусник России «Паллада», приближаясь к завершению очередного кругосветного плавания, сделал остановку в порту Сингапура. Пополнив запасы продовольствия, учебное судно направится к конечному пункту маршрута во Владивостоке.

Известно, что фрегат принимает участие в экспедиции, получившей название «Парус мира». Она была организована Росрыболовством в честь 75-летия Великой Победы, а также приурочена к 200-й годовщине открытия Антарктиды моряками России. Кроме «Паллады», в путешествии вокруг света участвуют барки «Седов» и «Крузенштерн». Первым начал плавание учебный трёхмачтовый корабль «Паллада», вышедший под звуки марша «Прощание cлавянки» в начале ноября прошлого года из Владивостока, а 8 декабря в порту Калининграда проводили два других судна.

Пресс-служба Дальневосто́чного госуда́рственного техни́ческого рыбохозя́йственного университе́та, курсанты которого проходят практику на носящем легендарное имя паруснике, сообщила, что плавание проходит нормально, экипаж здоров. В порту сходить на берег он не будет, передает Политэксперт.

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Общество
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 13:06

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