Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт Сингапура
Самый быстроходный парусник России «Паллада», приближаясь к завершению очередного кругосветного плавания, сделал остановку в порту Сингапура. Пополнив запасы продовольствия, учебное судно направится к конечному пункту маршрута во Владивостоке.
Известно, что фрегат принимает участие в экспедиции, получившей название «Парус мира». Она была организована Росрыболовством в честь 75-летия Великой Победы, а также приурочена к 200-й годовщине открытия Антарктиды моряками России. Кроме «Паллады», в путешествии вокруг света участвуют барки «Седов» и «Крузенштерн». Первым начал плавание учебный трёхмачтовый корабль «Паллада», вышедший под звуки марша «Прощание cлавянки» в начале ноября прошлого года из Владивостока, а 8 декабря в порту Калининграда проводили два других судна.
Пресс-служба Дальневосто́чного госуда́рственного техни́ческого рыбохозя́йственного университе́та, курсанты которого проходят практику на носящем легендарное имя паруснике, сообщила, что плавание проходит нормально, экипаж здоров. В порту сходить на берег он не будет, передает Политэксперт.
Известно, что фрегат принимает участие в экспедиции, получившей название «Парус мира». Она была организована Росрыболовством в честь 75-летия Великой Победы, а также приурочена к 200-й годовщине открытия Антарктиды моряками России. Кроме «Паллады», в путешествии вокруг света участвуют барки «Седов» и «Крузенштерн». Первым начал плавание учебный трёхмачтовый корабль «Паллада», вышедший под звуки марша «Прощание cлавянки» в начале ноября прошлого года из Владивостока, а 8 декабря в порту Калининграда проводили два других судна.
Пресс-служба Дальневосто́чного госуда́рственного техни́ческого рыбохозя́йственного университе́та, курсанты которого проходят практику на носящем легендарное имя паруснике, сообщила, что плавание проходит нормально, экипаж здоров. В порту сходить на берег он не будет, передает Политэксперт.
Общество
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 13:06