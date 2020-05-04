АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель 4

Компания Xiaomi намеревается воскресить свою серию смартфонов Mi MIX и готовится к выпуску модели 4. В соответствии с информацией инсайдеров, новинка продолжит развитие концептуальных особенностей Mi MIX 3.
Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель 4

Сообщается, что смартфон будет выпущен в базовой сборке и Pro-модификации. Смартфон Mi MIX 4 оснащен экраном с разрешающей способностью 2K. При этом частота обновления картинки составит 120 Гц. Дактилоскопический сканер встроен в подэкранное пространство, а батарея ёмкостью 4,5 тысячи мАч получит поддержку технологии беспроводной зарядки.

Помимо этого, модель Xiaomi Mi MIX 4 имеет блок из нескольких камер, в составе которого будет присутствовать объектив для ведения макросъёмки. Аналогичный датчик есть в конструкции Redmi K30 Pro. Дата официальной презентации Mi MIX 4 на сегодня остаётся неизвестной. Дебют новинки состоится только после выпуска стабильной сборки MIUI 12. Учитывая, что рассылка пакета обновления программной оболочки запланирована на июнь 2020 года, новые устройства из серии Mi MIX станут доступны на рынке не ранее середины лета.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и…
Владимир Соловьев: "В последний раз я дрался в начале…
Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель…
Британским ученым удалось определить специфический “запах…
Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт…
«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал…
Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления…
«Флагман мечты»: В Сети появились изображения и характеристики Meizu…
ООН проведет торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы над…
«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с…
Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice…
Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время…
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов…
Журналисты издания Sohu: Будущий авианосец «Москва» станет «морским…
На аукционе в Великобритании продадут неизвестную ранее песню Пола Маккартни и Ринго…
Анна Попова сообщила о невозможности закончить циркуляцию…
Лама Сафонова о последствиях лечения онкологии: «Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще…
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Просмотреть все новости