Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель 4





Сообщается, что смартфон будет выпущен в базовой сборке и Pro-модификации. Смартфон Mi MIX 4 оснащен экраном с разрешающей способностью 2K. При этом частота обновления картинки составит 120 Гц. Дактилоскопический сканер встроен в подэкранное пространство, а батарея ёмкостью 4,5 тысячи мАч получит поддержку технологии беспроводной зарядки.Помимо этого, модель Xiaomi Mi MIX 4 имеет блок из нескольких камер, в составе которого будет присутствовать объектив для ведения макросъёмки. Аналогичный датчик есть в конструкции Redmi K30 Pro. Дата официальной презентации Mi MIX 4 на сегодня остаётся неизвестной. Дебют новинки состоится только после выпуска стабильной сборки MIUI 12. Учитывая, что рассылка пакета обновления программной оболочки запланирована на июнь 2020 года, новые устройства из серии Mi MIX станут доступны на рынке не ранее середины лета.