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«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал ногу

В семье Дианы Гурцкой в последнее время происходит много неприятностей. Супруг Петр Кучеренко сломал ногу незадолго до своего дня рождения.
«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал ногу

Ранее у избранника певица заподозрили COVID-19, так он продолжает работать и контактировать со многими людьми. Петр Кучеренко был вынужден соблюдать режим социального дистанцирования, в связи с чем не видел своих жену и детей. На период самоизоляции выпал день рождения супруга Дианы Гурцкой. Ради праздника замминистр образования решил нарушить карантин, чтобы провести время с родными. По словам артистки, муж сдал сразу 3 теста на китайский вирус нового типа, чтобы удостовериться в своей безопасности дли близких. Вот только семейное торжество омрачили другие неприятные события.

В самый разгар пандемии Кучеренко сломал ногу и теперь не может нормально ходить. Как отметила исполнительница, у мужа очень ответственная должность, однако до 6 мая он будет дома. Изначально Гурцкая думала, что у замминистра обычное растяжение, но все оказалось хуже.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:00

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