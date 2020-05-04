АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Британским ученым удалось определить специфический “запах смерти”

Британские ученые смогли определить специфический “запах смерти”. Результаты соответствующего исследования представлены на фестивале науки в Университете Брэдфорда.

Выяснилось, что характерный запах смерти, который выделяют тела умерших, провоцирует летучее вещество гексанал. Его образование происходит сразу, опережая распространение гнилостных бактерий. Эксперты пришли к выводу, что этот запах для многих ассоциируется с ароматом свежескошенной травы. Исследования показали, что аналогичные процессы происходят в телах умерших животных.

По мнению исследователей, данная работа поможет в криминалистике, а именно, розыскным мероприятиям с участием служебных собак. Обученные животные смогут находить пропавших или недавно погибших людей.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и…
Владимир Соловьев: "В последний раз я дрался в начале…
Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель…
Британским ученым удалось определить специфический “запах…
Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт…
«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал…
Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления…
«Флагман мечты»: В Сети появились изображения и характеристики Meizu…
ООН проведет торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы над…
«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с…
Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice…
Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время…
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов…
Журналисты издания Sohu: Будущий авианосец «Москва» станет «морским…
На аукционе в Великобритании продадут неизвестную ранее песню Пола Маккартни и Ринго…
Анна Попова сообщила о невозможности закончить циркуляцию…
Лама Сафонова о последствиях лечения онкологии: «Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще…
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Просмотреть все новости