Британским ученым удалось определить специфический “запах смерти”
Британские ученые смогли определить специфический “запах смерти”. Результаты соответствующего исследования представлены на фестивале науки в Университете Брэдфорда.
Выяснилось, что характерный запах смерти, который выделяют тела умерших, провоцирует летучее вещество гексанал. Его образование происходит сразу, опережая распространение гнилостных бактерий. Эксперты пришли к выводу, что этот запах для многих ассоциируется с ароматом свежескошенной травы. Исследования показали, что аналогичные процессы происходят в телах умерших животных.
По мнению исследователей, данная работа поможет в криминалистике, а именно, розыскным мероприятиям с участием служебных собак. Обученные животные смогут находить пропавших или недавно погибших людей.
Выяснилось, что характерный запах смерти, который выделяют тела умерших, провоцирует летучее вещество гексанал. Его образование происходит сразу, опережая распространение гнилостных бактерий. Эксперты пришли к выводу, что этот запах для многих ассоциируется с ароматом свежескошенной травы. Исследования показали, что аналогичные процессы происходят в телах умерших животных.
По мнению исследователей, данная работа поможет в криминалистике, а именно, розыскным мероприятиям с участием служебных собак. Обученные животные смогут находить пропавших или недавно погибших людей.