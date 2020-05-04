Британским ученым удалось определить специфический “запах смерти”





Выяснилось, что характерный запах смерти, который выделяют тела умерших, провоцирует летучее вещество гексанал. Его образование происходит сразу, опережая распространение гнилостных бактерий. Эксперты пришли к выводу, что этот запах для многих ассоциируется с ароматом свежескошенной травы. Исследования показали, что аналогичные процессы происходят в телах умерших животных.По мнению исследователей, данная работа поможет в криминалистике, а именно, розыскным мероприятиям с участием служебных собак. Обученные животные смогут находить пропавших или недавно погибших людей.