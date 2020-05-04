АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления Луны

Исследования, проведенные учеными из разных стран, указывают на возможность высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления Луны. Они назвали наиболее вероятные биологические катастрофы, которые могут произойти в ближайшее время.

Глобальное потепление привело к таянию ледников Тибета, а в ходе исследований ученые нашли в древних слоях льда 28 новых вирусов, которые могут угрожать человечеству. Согласно опубликованным результатам в издании ScienceAlert, исследователям удалось найти 33 группы микроорганизмов, возраст которых может доходить до 15 тыс. лет, а с некоторыми наука еще не сталкивалась. Работу по изучению ледников Тибета провели научные сотрудники из США и Китая, которые пробурили около 50 метров льда.

Эксперты пришли к выводу, что дальнейшее таяние может значительно повысить риск выделения патогенных микроорганизмов в окружающую среду. Согласно прогнозам, с 2050 года на Северном полюсе летом лед будет исчезать почти полностью, сократившись в площади в 6 раз. К такому выводу пришли ученые из Университета Гамбурга, которые представили результаты своей работы в издании Geophysical Research Letters. Они заметили, что объем морского льда в Арктике сильно снизился за несколько последних десятилетий, а дальнейшее уменьшение площади принесет значительный ущерб для окружающей среды. NASA показало, как ледники в Антарктиде уменьшились за 16 лет, что стало возможным благодаря работе спутника ICESat-2.

В издании European science опубликована статья, авторы которой раскрыли влияние центра тяжести Луны на климат Земли. При отдалении спутника планета может потерпеть негативные изменения, в том числе может снизиться сдерживание патогенов в ледниках.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и…
Владимир Соловьев: "В последний раз я дрался в начале…
Xiaomi намерена воскресить серию Mi MIX и выпустить модель…
Британским ученым удалось определить специфический “запах…
Фрегат «Паллада» в ходе кругосветного плавания зашел в порт…
«Проблема не бывает одна»: Супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко сломал…
Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления…
«Флагман мечты»: В Сети появились изображения и характеристики Meizu…
ООН проведет торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы над…
«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с…
Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice…
Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время…
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов…
Журналисты издания Sohu: Будущий авианосец «Москва» станет «морским…
На аукционе в Великобритании продадут неизвестную ранее песню Пола Маккартни и Ринго…
Анна Попова сообщила о невозможности закончить циркуляцию…
Лама Сафонова о последствиях лечения онкологии: «Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще…
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Просмотреть все новости