Ученые предупредили о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления Луны





Глобальное потепление привело к таянию ледников Тибета, а в ходе исследований ученые нашли в древних слоях льда 28 новых вирусов, которые могут угрожать человечеству. Согласно опубликованным результатам в издании ScienceAlert, исследователям удалось найти 33 группы микроорганизмов, возраст которых может доходить до 15 тыс. лет, а с некоторыми наука еще не сталкивалась. Работу по изучению ледников Тибета провели научные сотрудники из США и Китая, которые пробурили около 50 метров льда.Эксперты пришли к выводу, что дальнейшее таяние может значительно повысить риск выделения патогенных микроорганизмов в окружающую среду. Согласно прогнозам, с 2050 года на Северном полюсе летом лед будет исчезать почти полностью, сократившись в площади в 6 раз. К такому выводу пришли ученые из Университета Гамбурга, которые представили результаты своей работы в издании Geophysical Research Letters. Они заметили, что объем морского льда в Арктике сильно снизился за несколько последних десятилетий, а дальнейшее уменьшение площади принесет значительный ущерб для окружающей среды. NASA показало, как ледники в Антарктиде уменьшились за 16 лет, что стало возможным благодаря работе спутника ICESat-2.В издании European science опубликована статья, авторы которой раскрыли влияние центра тяжести Луны на климат Земли. При отдалении спутника планета может потерпеть негативные изменения, в том числе может снизиться сдерживание патогенов в ледниках.