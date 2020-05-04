«Флагман мечты»: В Сети появились изображения и характеристики Meizu 17
Анонсированный Meizu 17 позиционируется производителем как «флагман мечты». В Сети недавно появились изображения и характеристики будущего смартфона, которые подтвердили это наименование.
После долгого периода тишины», Meizu решилась на производство новой линейки смартфонов, которая будет состоять из трех моделей различной степени эксклюзивности. Речь идет о базовом Meizu 17, Pro-версии и 17T, изображения которых теперь может оценить любой желающий. Помимо новых объективов, дисплея и чипсетов, серия включает в себя линейный двигатель haptic engine 3.0, который предоставляет более эффективную тактильную связь.
По предварительной информации, телефон получит экран без рамки с частотой обновления в 90 Гц, настройку Quad-Camera, а также поддержку быстрой зарядки с мощной батареей. Единственным нюансом эксперты называют отсутствие приложений и сервисов от Google, которые разработчик хочет заменить непопулярными китайскими аналогами. В пресс-службе компании заявили, что вместе с «флагманом мечты» будут представлены новые наушники Meizu HD60 с опцией активной шумоизоляции.
После долгого периода тишины», Meizu решилась на производство новой линейки смартфонов, которая будет состоять из трех моделей различной степени эксклюзивности. Речь идет о базовом Meizu 17, Pro-версии и 17T, изображения которых теперь может оценить любой желающий. Помимо новых объективов, дисплея и чипсетов, серия включает в себя линейный двигатель haptic engine 3.0, который предоставляет более эффективную тактильную связь.
По предварительной информации, телефон получит экран без рамки с частотой обновления в 90 Гц, настройку Quad-Camera, а также поддержку быстрой зарядки с мощной батареей. Единственным нюансом эксперты называют отсутствие приложений и сервисов от Google, которые разработчик хочет заменить непопулярными китайскими аналогами. В пресс-службе компании заявили, что вместе с «флагманом мечты» будут представлены новые наушники Meizu HD60 с опцией активной шумоизоляции.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44