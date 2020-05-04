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«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с дочерью

Отметивший 35-летие Данила Козловский показал трогательное фото с дочерью. Режим самоизоляции актер вместе со своей семьей соблюдает в США.
«Пора заканчивать свою разминку»: Данила Козловский в честь 35-летия показал фото с дочерью

Свой день рождения знаменитости пришлось отпраздновать вдали от дома, поскольку он вместе с гражданской женой уехал в Штаты, где происходили роды. Однако влюбленным пришлось остаться в США из-за пандемии CОVID-19 и закрытия границ. Звезды поселились в маленьком городе Монток, арендовав там дом подальше от шума и людей. В день своего 35-летия Данила Козловский отправился на прогулку к морю с новорожденной дочерью. Согласно размещенному в Instagram фото, артист не перестает любоваться малышкой.

В подписи к снимку новоиспеченный отец написал, что пора «начинать жить». На данный момент пребывание в США его полностью устраивает. В то же время актер скучает по России и планирует задуматься о возвращении после открытия границ.

В комментариях поклонники Козловского умилились опубликованному кадру в блоге и пожелали семье счастья и здоровья. Также фолловеры не забыли поздравить кумира с днем рождения, о чем сообщает Глобал.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:25

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