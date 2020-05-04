ООН проведет торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы над нацизмом





Антониу Гутерриш напомнил, что одновременно с празднованием 75-летия Победы над нацизмом, Организация объединенных наций также отмечает собственный юбилей., - добавил политик. Стоит отметить, что само появление международного альянса связано с подвигом ветеранов. Поэтому ООН хочет выставить на всеобщий обзор декларацию, которая описывает позицию по окончанию Второй мировой войны.Днями ранее о проекте символичного документа по случаю юбилея говорил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам политика, в разработке декларации принимали участие лидеры СНГ, Китая и ряда иных стран мира. В то же время полноценное заседание может быть созвано лишь после стабилизации глобальной эпидемиологической обстановки. Известно, что до этого момента работа в ООН организовывается в удаленном режиме.