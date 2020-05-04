Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice Awards
Фильм «Мстители: Финал» получил главный приз премии Kids' Choice Awards. Соответствующая информация опубликована на официальном веб-портале премии.
В рамках Kids' Choice Awards лучшим актёром в образе супергероя назвали Тома Холланда, который сыграл в ленте Человека-паука. Дуэйн Джонсон получил награду за участие в съёмках полнометражных картин. В 2019-м он появился на экранах в фильмах франшизы «Форсаж» и современном продолжении «Джуманджи».
Лучшей актрисой признали Дав Камерон. Среди мультфильмов награду удалось получить «Холодному сердцу 2», а многочисленных конкурентов в категории лучшей игры обошла «Minecraft». Премия Kids' Choice Awards присуждается по результатам голосования, которое проводится на детском телеканале Nickelodeon, сообщает newinform.com.
В рамках Kids' Choice Awards лучшим актёром в образе супергероя назвали Тома Холланда, который сыграл в ленте Человека-паука. Дуэйн Джонсон получил награду за участие в съёмках полнометражных картин. В 2019-м он появился на экранах в фильмах франшизы «Форсаж» и современном продолжении «Джуманджи».
Лучшей актрисой признали Дав Камерон. Среди мультфильмов награду удалось получить «Холодному сердцу 2», а многочисленных конкурентов в категории лучшей игры обошла «Minecraft». Премия Kids' Choice Awards присуждается по результатам голосования, которое проводится на детском телеканале Nickelodeon, сообщает newinform.com.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:17