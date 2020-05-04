Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции





Цифровые карты обходятся банкам на 70% дешевле, поскольку в них не используется “пластик”. На данный момент их доля в общем числе невелика, но эксперты уже заметили рост спроса. В среднем, за сутки активация дебетовых карт повысилась втрое с начала апреля, согласно данным Сбербанка. У компании “Русский стандарт” количество выпущенных цифровых карт в марте этого года выросло на 26,89% по сравнению с февралем. Повышение интереса клиентов к данному инструменту зафиксировал платежный сервис QIWI, а также МТС-банк и ВТБ.Для пользователей такие карты гораздо удобнее, поскольку за ними не нужно приходить в отделение, с чем наблюдаются трудности из-за карантина. Среди минусов пластикового аналога председатель правления НПС Алма Обаева отмечает невозможность обслуживания после истекшего срока действия при отсутствии POS-терминала, а также трудности с заменой карты для туристов, которые из-за ситуации в мире застряли в других странах.