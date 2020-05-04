Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей





В 2008-м BMW начала комплектовать модели силовым агрегатом N63B44. Данный V-образный двигатель использовался для серийных новинок с двойным турбонаддувом. На практике многие посчитали его неудачным решением. В случае достижения двигателем высоких температур, он мог поломаться после 40 тысяч км общего пробега.Среди продукции Volkswagen в антирейтинге отметили мотор 1,4 TSI, который производился в 2005-2015 гг. В условиях реальной эксплуатации владельцам авто приходилось проводить замену цепи ГРМ после пробега в 50 тысяч км. Вдобавок, подобные силовые агрегаты зачастую отличались большим показателем расхода масла. Важно помнить, что данные двигатели прошли через существенную доработку в 2012-м, что улучшило их надежность.Серия силовых агрегатов Ford EcoBoost стала доступна в 2010-м. Имеется ряд версий, а их объём стартует с планки в 1 литр. При этом двигатель не сумел оправдать возложенных на него надежд. Множество водителей были вынуждены ремонтировать силовой агрегат до преодоления 100 тысяч км пути. Завершают список новинки из серии Prince. В их создании принимали участие специалисты компании BMW. Для силовых агрегатов объемом 1,4-1,6 л характерны поломки, которые в дальнейшем могут быть обозначены как неудачные. У них регистрировали повышенный уровень расхода масла и склонность к поломке механизма ГРМ.