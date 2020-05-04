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Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей

Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными. Зачастую собственникам авто приходится ремонтировать их до накопления 100 тысяч км пробега.
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей

В 2008-м BMW начала комплектовать модели силовым агрегатом N63B44. Данный V-образный двигатель использовался для серийных новинок с двойным турбонаддувом. На практике многие посчитали его неудачным решением. В случае достижения двигателем высоких температур, он мог поломаться после 40 тысяч км общего пробега.

Среди продукции Volkswagen в антирейтинге отметили мотор 1,4 TSI, который производился в 2005-2015 гг. В условиях реальной эксплуатации владельцам авто приходилось проводить замену цепи ГРМ после пробега в 50 тысяч км. Вдобавок, подобные силовые агрегаты зачастую отличались большим показателем расхода масла. Важно помнить, что данные двигатели прошли через существенную доработку в 2012-м, что улучшило их надежность.

Серия силовых агрегатов Ford EcoBoost стала доступна в 2010-м. Имеется ряд версий, а их объём стартует с планки в 1 литр. При этом двигатель не сумел оправдать возложенных на него надежд. Множество водителей были вынуждены ремонтировать силовой агрегат до преодоления 100 тысяч км пути. Завершают список новинки из серии Prince. В их создании принимали участие специалисты компании BMW. Для силовых агрегатов объемом 1,4-1,6 л характерны поломки, которые в дальнейшем могут быть обозначены как неудачные. У них регистрировали повышенный уровень расхода масла и склонность к поломке механизма ГРМ.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:05

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