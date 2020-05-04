В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии сына
Тюменские военные следователи обнаружили дезертировавшего из армии жителя Магадана. В течение 15 лет мать думала, что ее сын давно погиб.
Сотрудники полиции нашли молодого человека, который неофициально трудился в Тюменской области. Стражи порядка сообщили хорошие новости матери жителя Магадана и устроили им встречу. Как установили представители СК, дезертир покинул часть против своего желания.
На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Причины, по которым магаданец сбежал из армии, неизвестны. При этом уголовное дело в отношении сбежавшего из армии мужчины закрыто.
Сотрудники полиции нашли молодого человека, который неофициально трудился в Тюменской области. Стражи порядка сообщили хорошие новости матери жителя Магадана и устроили им встречу. Как установили представители СК, дезертир покинул часть против своего желания.
На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Причины, по которым магаданец сбежал из армии, неизвестны. При этом уголовное дело в отношении сбежавшего из армии мужчины закрыто.
Происшествия / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:33