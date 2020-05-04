В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии сына





Сотрудники полиции нашли молодого человека, который неофициально трудился в Тюменской области. Стражи порядка сообщили хорошие новости матери жителя Магадана и устроили им встречу. Как установили представители СК, дезертир покинул часть против своего желания.На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Причины, по которым магаданец сбежал из армии, неизвестны. При этом уголовное дело в отношении сбежавшего из армии мужчины закрыто.