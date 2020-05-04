Журналисты издания Sohu: Будущий авианосец «Москва» станет «морским царем»





Представители информационного агенства Sohu отмечают, что строительство крейсера «Москва» привлекло внимание всего мира. По словам экспертов, российский корабль вполне сможет составить конкуренцию ВМФ США. Дело в том, что судно обладает целым рядом преимуществ в плане современных технологий и вооружения. Даже при длине в 300 метров и высоте в 65 метров скорость авианосца вполне сможет достигать около 55 км/ч. При этом водоизмещение должно быть порядка 80 тысяч тонн.Специалисты не исключают, что корабль сможет перевозить до 70 вертолетов и самолетов, а также будет оснащен гиперзвуковыми боеголовками «Циркон» и «Калибр». Подобные характеристики позволят «Москве» по праву называться «морским царем», убеждены китайские журналисты. Согласно предварительным прогнозам, крейсер спустят на воду не позднее 2030 года, но российское военное руководство может потребовать ускорения процесса.