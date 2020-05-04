Анна Попова сообщила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью прекратить циркуляцию вируса в современных условиях не получится, насколько бы государство ни было закрытым. В любом случае общение в той либо иной форме существует. По этой причине сохраняются риски нового распространения коронавируса, даже в условиях полной ликвидации инфекции на внутренней территории», — сообщила Попова.





Согласно словам специалиста, гражданам РФ придётся учиться жить «по-новому», учитывая условия, когда коронавирус присутствует в мире. В то же время политик сообщила, что во время создания плана прекращения действия ограничительных мер людям старшего поколения и страдающим от патологий лицам придётся оставаться дома более длительный срок.Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что для смягчения режима самоизоляции требуется соблюдать все требования. Это поможет снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее свободное распространение болезни.