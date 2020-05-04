Анна Попова сообщила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, сообщила о невозможности полностью прекратить циркуляцию вируса. На сегодня остановка распространения инфекции не может быть реализована, невзирая на введённые карантинные ограничения.
Согласно словам специалиста, гражданам РФ придётся учиться жить «по-новому», учитывая условия, когда коронавирус присутствует в мире. В то же время политик сообщила, что во время создания плана прекращения действия ограничительных мер людям старшего поколения и страдающим от патологий лицам придётся оставаться дома более длительный срок.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что для смягчения режима самоизоляции требуется соблюдать все требования. Это поможет снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее свободное распространение болезни.
Согласно словам специалиста, гражданам РФ придётся учиться жить «по-новому», учитывая условия, когда коронавирус присутствует в мире. В то же время политик сообщила, что во время создания плана прекращения действия ограничительных мер людям старшего поколения и страдающим от патологий лицам придётся оставаться дома более длительный срок.
«Полностью прекратить циркуляцию вируса в современных условиях не получится, насколько бы государство ни было закрытым. В любом случае общение в той либо иной форме существует. По этой причине сохраняются риски нового распространения коронавируса, даже в условиях полной ликвидации инфекции на внутренней территории», — сообщила Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что для смягчения режима самоизоляции требуется соблюдать все требования. Это поможет снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее свободное распространение болезни.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:50