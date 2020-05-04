От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в брак





Во время учебы у Насти Каменских был роман с однокурсником Владимиром Дятловым, который вскоре перевелся в кораблестроительный институт. Их отношения продолжались несмотря на расстояние, но к свадьбе влюбленные не были готовы. Во время работы в дуэте с Потапом, отношения между артистами наладились не сразу, поскольку рэпер взял на себя организацию, а также написание музыки и стихов, когда его коллега отвечала за вокал и танцы.Неоднократно Настя Каменских рассказывала о ссорах с Потапом, с которым могла не общаться длительное время, несмотря на общие концерты. На пике популярности спустя 11 лет работы дуэт заявил о распаде, а певица начала сольную карьеру. Некоторое время назад Насте Каменских приписывали роман с ведущим Геннадием Виттером, а также с футболистом Денисом Бойко, но главной интригой для поклонников оставались ее отношения с рэпером. Долгое время пара скрывала свой роман, рассказать о котором решилась лишь спустя несколько лет после развода Потапа с Ириной Горовой. Бывшая жена артиста отмечала, что отношения с ним испортились задолго до разрыва.Потап и Настя Каменских поженились в октябре 2018 года, но официальное торжество было запланировано на 23 мая 2019.