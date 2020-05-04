На аукционе в Великобритании продадут неизвестную ранее песню Пола Маккартни и Ринго Старра





Автором не опубликованной ранее композиции выступает Пол Маккартни, речь идет о треке Angel in Disguise. Представители проводящей аукционы компании Omega Auctions отметили, что трек создавался в тандеме с Ринго Старром, выступавшим в составе The Beatles в качестве ударника. Впоследствии песня могла войти в сольную пластинку Time Takes Time, увидевшую мир в 1992 году, но исполнитель ее забраковал, и не стал добавлять в альбом. Продолжительный период времени кассета с соответствующей записью оставалась на хранении в составе принадлежащей Тони Принсу коллекции, но он в итоге выставил ее на торги.Аукцион состоится дистанционно уже 19 мая, пока стоимость указанного лота способна впоследствии составить $25 тысяч. Покупатели получат запись голоса Маккартни, а также полную версию композиции.