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На аукционе в Великобритании продадут неизвестную ранее песню Пола Маккартни и Ринго Старра

Неизвестная прежде песня в исполнении Пола Маккартни и Ринго Старра будет доступна для приобретения в рамках аукциона на территории Великобритании. Трек записан звездами The Beatles еще в первой половине 90-х.

Автором не опубликованной ранее композиции выступает Пол Маккартни, речь идет о треке Angel in Disguise. Представители проводящей аукционы компании Omega Auctions отметили, что трек создавался в тандеме с Ринго Старром, выступавшим в составе The Beatles в качестве ударника. Впоследствии песня могла войти в сольную пластинку Time Takes Time, увидевшую мир в 1992 году, но исполнитель ее забраковал, и не стал добавлять в альбом. Продолжительный период времени кассета с соответствующей записью оставалась на хранении в составе принадлежащей Тони Принсу коллекции, но он в итоге выставил ее на торги.

Аукцион состоится дистанционно уже 19 мая, пока стоимость указанного лота способна впоследствии составить $25 тысяч. Покупатели получат запись голоса Маккартни, а также полную версию композиции.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55

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