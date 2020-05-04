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Лама Сафонова о последствиях лечения онкологии: «Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу»

Лама Сафонова рассказала журналистам о последствия лечения онкологии. Три года назад у певицы диагностировали обширный рак на последних стадиях.
Лама Сафонова о последствиях лечения онкологии: «Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу»

После неприятных известий артистка решила не опускать руки. Медики провели ей ряд курсов химиотерапии, внешнее и внутреннее облучение, а также несколько сложных операций. В результате распространение метастаз приостановилось. По словам Ламы Сафоновой, она тяжело пережила хирургическое вмешательство, однако сложнее всего оказался выход из наркоза и последующая сильная боль. Тем не менее теперь знаменитость ведет борьбу с последствиями проведенных процедур для лечения онкологии. Сейчас ее жизнь состоит из множества запретов и ограничений. Как отметила звезда, сложившаяся ситуация осложняется сожженными венами и невозможностью поставить капельницы.

Сафонова рассказала, что многих медиков удивляет то, что она все еще жива, так как параллельно сражающиеся с раком пациенты уже умерли. Прогноз до сих пор остается неблагоприятным, однако это не мешает исполнительнице верить в лучшее. В этом году певице вручили в Кремле престижную премию за бестселлер «Остаться в живых», вышедший в некоторых странах. Сейчас артистка переживает по поводу ситуации с пандемией коронавируса, так как врачи перенесли несколько ее лечебных процедур.

Знаменитость боится упустить драгоценное время и старается не строить планов на будущее, поскольку ее болезнь довольно коварна. При этом Сафонова уверена, что ремиссия является знаком свыше, а правильный настрой помогает ей жить.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:43

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