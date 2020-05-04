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В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor 9

В России начались продажи трех бюджетных моделей Honor 9. Дочерняя компания Huawei представила на отечественном рынке смартфоны серий 9C, 9A и 9S.

В пресс-службе российского филиала корпорации Honor сообщают, что с 4 мая клиентам стали доступны Honor 9C по розничной стоимости в 12,9 тысяч рублей, в то время как Honor 9A можно купить за 10,9 тысяч рублей, а Honor 9S - за 6,9 тысяч рублей. На начальном этапе продаж каждый покупатель может получить определенную скидку и подарок. К примеру, будущие владельцы 9C обзаведутся бесплатным смарт-часами Honor Band 5, а покупатели Honor 9A и Honor 9S - Honor Band 4 Running.

Honor 9 появится на полках магазинов с "чистым" Android 10, который не включает в себя приложения и услуги от Google. Стандартная сборку имеет онлайн-магазин AppGallery, который позволит заменить недостающие удобства. Модели 9C и 9A также оборудованы поддержкой NFC, датчиками изображения с тремя модулями и 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем. В зависимости от модификации, каждый из продуктов может иметь до 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:37

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