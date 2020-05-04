Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на самоизоляции
Специалисты описали самые опасные привычки россиян, которые проявились во время соблюдения режима самоизоляции. Лидерами списка стали курение, употребление алкогольных напитков и переедание.
Любители табачной продукции сталкиваются с риском ухудшения здоровья, поскольку данная привычка может вызвать значительные осложнения при поражении коронавирусом. По данным экспертов, множество людей среди пациентов, нуждавшихся в подключении к аппаратам ИВЛ, имели соответствующую вредную привычку.
Диетолог Александра Кириленко сообщила, что переедания в тёмное время суток являются частой проблемой для россиян на период самоизоляции. Согласно словам специалиста, люди стараются заедать стресс, появляющийся после получения негативных новостей либо вследствие проблем с работой. Максимально опасными она считает продукты из категории фастфуда, а также газированные напитки. Употребление подобной еды в чрезмерных количествах может вызвать ожирение и развитие сахарного диабета.
Врач отметила, что склонность употреблять алкогольные напитки повышается в условиях самоизоляции. В особенности сложная ситуация складывается для лиц, которые пытались побороть вредную привычку, ведь стресс может спровоцировать возвращение к спиртному. Малая подвижность также входит в число опасных привычек. Эксперты указывают, что это может отрицательно сказаться на состоянии организма. Рекомендуется ежедневно делать зарядку и обеспечивать телу регулярную физическую нагрузку, сообщают Народные Новости России.
Любители табачной продукции сталкиваются с риском ухудшения здоровья, поскольку данная привычка может вызвать значительные осложнения при поражении коронавирусом. По данным экспертов, множество людей среди пациентов, нуждавшихся в подключении к аппаратам ИВЛ, имели соответствующую вредную привычку.
Диетолог Александра Кириленко сообщила, что переедания в тёмное время суток являются частой проблемой для россиян на период самоизоляции. Согласно словам специалиста, люди стараются заедать стресс, появляющийся после получения негативных новостей либо вследствие проблем с работой. Максимально опасными она считает продукты из категории фастфуда, а также газированные напитки. Употребление подобной еды в чрезмерных количествах может вызвать ожирение и развитие сахарного диабета.
Врач отметила, что склонность употреблять алкогольные напитки повышается в условиях самоизоляции. В особенности сложная ситуация складывается для лиц, которые пытались побороть вредную привычку, ведь стресс может спровоцировать возвращение к спиртному. Малая подвижность также входит в число опасных привычек. Эксперты указывают, что это может отрицательно сказаться на состоянии организма. Рекомендуется ежедневно делать зарядку и обеспечивать телу регулярную физическую нагрузку, сообщают Народные Новости России.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30