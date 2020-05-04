Медики назвали главные причины аллергии на солнце





Наступление весенних солнечных дней вынуждает некоторых людей особенно тщательно следить за кожей во время пребывания на улице. Даже 10 минут под воздействием ультрафиолета бывает достаточно для того, чтобы возникло покраснение, затем зуд и шелушение эпителия. При длительном нахождении на солнце усиливающаяся краснота может сопровождаться болезненными ощущениями и даже появлением сыпи.Нежелательные последствия фотодерматита связаны не только с «отвыканием» кожи от солнечных лучей. Дерматологи отмечают, что чаще всего он возникает у людей с ослабленной иммунной системой. В группе риска преобладают жители крупных городов из-за плохой экологии и загрязненного воздуха. Недостаток выработки гормонов у таких пациентов не позволяет обеспечить надежную защиту кожных покровов. Подобная ситуация наблюдается также и в случае хронических заболеваний печени или надпочечников.Аллергия на солнце возможна и вследствие нарушения сбалансированности питания, в результате которого в организме образуется излишек или нехватка никотиновой кислоты. Большое количество в рационе таких продуктов, как помидоры, картофель, гречневая крупа, грибы, в этом случае необходимо свести к минимуму из-за большого содержания в них данного вещества.