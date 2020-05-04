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В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или спам-программой

Многие пользователи Сети часто посещают неблагонадежные ресурсы, которые могут скрывать зловредное ПО. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или спам-программой.

Недобросовестные создатели веб-порталов зачастую пользуются испугом неопытных юзеров, отправляя им сообщения по типу «ваша система заражена вирусами». Они обычно содержат ссылку, которая при активации загружает на ПК ничего не подозревающего пользователя вредоносные программы. В лучшем случае - владельцу компьютера будут предлагать рекламное ПО и различные антивирусные сканеры, которые лишь нагружают систему.

В случае перехода по сомнительной ссылке эксперты рекомендуют незамедлительно провести проверку на наличие «троянов». Для этого необходимо воспользоваться одним из популярных и надежных антивирусов. Бесплатного программного обеспечения для таких целей вполне достаточно. В частности, качественную защиту от хакерских атак обеспечивают Avast, AVG, Avira и Qihoo. Выбрать наиболее подходящую утилиту можно, исходя из отзывов пользователей.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:13

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