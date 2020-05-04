Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из шоу





С момента появления на экранах комедийной программы ее состав обновился, а некоторые участники стали заниматься другими проектами. Таир Мамедов получил популярность благодаря пародиям на Глеба Пъяных, однако задерживаться в Comedy Club надолго не собирался. Звезда вел шоу «Король ринга» на Первом канале, «Каникулы в Мексике», а также принимал участие в «Последнем герое» и пел в дуэте с Юлией Ковальчук в передаче «Две звезды.В 2013 году юморист переехал в США, где живет до сих пор. Он успевает продюсировать русских рэп-исполнителей, писать сценарии, сниматься в «Форт Боярде» и заниматься креативом в телекомпании «Мастифф-продакшн». Что касается Александра Незлобина, после ухода из Comedy Club он решил стать продюсером. Экс-участник телепроекта выпустил ситком «НеZлоб», срежиссировал фильм «Жених» и спродюсировал «Выпускной». Затем он перешел на канал СТС и занялся развлекательными программами с Сергеем Светлаковым.Сергей Бессмертный стал одним из авторов клуба и начал писать сценарии для комедийных картин, съёмками которых занимался Сарик Андреасян. Вадим «Рэмбо» Галыгин после ухода из Comedy Club был судьей программы «Слава богу, ты пришел!», принимал участие в передаче «Две звезды», непродолжительное время вел «Время Г», а затем начал открывать скетч-шоу «Однажды в России». Сейчас актер выпускает «Анекдот-шоу» для социальной сети.