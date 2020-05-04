Житель Новокузнецка обнаружил в своём огороде обезьяну и сдал её в полицию





В правоохранительных органах связались с приютом под названием «Шанс на жизнь». Работники учреждения на текущий момент заняты поисками хозяина потерявшегося животного. Эксперты определили, что особь является взрослым самцом макаки.Согласно мнению сотрудников приюта, обезьяна имеет особые приметы, что позволит существенно облегчить процесс поисков действительных собственников животного. Как именно обезьяна оказалась в огороде жителя Новокузнецка, пока не установлено.