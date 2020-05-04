Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в мире





Инженер Крейг Ллойд сообщает, что наилучшим смартфоном в плане ремонтопригодности является Fairphone 3, который набрал максимальное количество баллов в тестах от iFixit. Главным преимуществом устройства специалисты назвали модульность с легко снимаемым аккумулятором и дисплеем который можно заменить без особых неудобств. Более того, разобрать девайс можно с помощью самой обыкновенной отвертки Phillips или Torx. Все же, приобрести Fairphone 3 можно только в Европе.На втором месте оказался Shift6m от немецкого производителя Shiftphone. Этот телефон заслужил 9 баллов из 10 за съемную батарею и отсутствие клея в местах крепления. Вместо него разработчики использовали исключительно качественные винты и зажимы. Тройку лидеров закрывает бюджетный Google Pixel 3a с 6 баллами, который не продается в России. Представители iFixit включили в список OnePlus 7T, а также Moto серий G и E.