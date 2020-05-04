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Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в мире

Эксперты из компании iFixit решили составить ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в мире. На лидерских позициях оказались гаджеты, не пользующиеся особым спросом на рынке.

Инженер Крейг Ллойд сообщает, что наилучшим смартфоном в плане ремонтопригодности является Fairphone 3, который набрал максимальное количество баллов в тестах от iFixit. Главным преимуществом устройства специалисты назвали модульность с легко снимаемым аккумулятором и дисплеем который можно заменить без особых неудобств. Более того, разобрать девайс можно с помощью самой обыкновенной отвертки Phillips или Torx. Все же, приобрести Fairphone 3 можно только в Европе.

На втором месте оказался Shift6m от немецкого производителя Shiftphone. Этот телефон заслужил 9 баллов из 10 за съемную батарею и отсутствие клея в местах крепления. Вместо него разработчики использовали исключительно качественные винты и зажимы. Тройку лидеров закрывает бюджетный Google Pixel 3a с 6 баллами, который не продается в России. Представители iFixit включили в список OnePlus 7T, а также Moto серий G и E.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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