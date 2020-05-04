Звезда “Холостяка” Анастасия Ковалева раскрыла причины расставания с бывшим возлюбленным

В то время, когда Анастасия Ковалева имела продолжительные и серьезные отношения, она мечтала о путешествиях, и не была готова к бытовой семейной жизни. На шоу “Холостяк” молодая особа пришла в поисках нового опыта. Сам проект для нее остается социальным психологическим экспериментом. Она не планировала стать потенциальной невестой, поскольку не могла найти достаточно времени для этого, но после утверждения кандидатуры согласилась за несколько дней до съемок. Ковалева не могла дружить с конкурентами, а все крупные ссоры зафиксированы в эфирах. Несмотря на разногласия и борьбу, участницы общаются между собой, но блогер не может назвать это дружбой. Барбара Пино стала одной из основных противников.Из-за пандемии коронавируса Анастасия Ковалева сделала паузу в работе, а ее расходы сильно превышают доходы. Блогер считает, что ситуация в мире, наблюдающаяся в современности, приведет к серьезным изменениям в будущем.