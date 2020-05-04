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Водонаева хочет изменить некоторые факты из личной жизни на "Википедии"

Алена Водонаева сообщила поклонникам, что статья о ней на "Википедии" содержит неточную и неполную информацию. По словам блогера, она не раз обращалась в службу поддержки сайта с просьбой отредактировать свою биографию, но ее постоянно игнорируют.
Водонаева хочет изменить некоторые факты из личной жизни на "Википедии"

Бывшая звезда «Дома-2» крайне расстроена из-за того, что не может внести в статью перечень всех своих достижений и работ. К примеру, в биографии Водонаевой отсутствует упоминание о таком важном для знаменитости моменте, как участие в съемках картины «Игра на вылет». В этом фильме тогда еще 17-летней артистке посчастливилось появиться на экране в компании таких именитых актеров, как Александр Домогаров и Любовь Полищук. Этот опыт произвел на будущую журналистку большое впечатление, и ей бы очень хотелось поделиться им с публикой.

Кроме того, статья в «свободной энциклопедии» давно не обновлялась, нет данных о ряде проектов, в которых участвовала Водонаева до 2018 года, и вообще никакой информации о ее занятости в последнее время. Автор книги «Голая» отметила, что подобные неточности и недочеты встречаются в биографиях многих представителей отечественного шоу-бизнеса, и бороться с этим трудно.

Сама журналистка уже не раз писала в службу поддержки сайта с требованием отредактировать информацию о себе, но все ее обращения были проигнорированы. Подобное отношение к пользователям ресурса Водонаева считает недопустимым, а работников – теми, кто явно занимает не свое место, ведь «работать на нем они не умеют».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:25

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