АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали покупателей

Хотя Sony PlayStation 5 еще не вышла в продажу, инсайдеры раскрыли технические характеристики консоли. Низкая производительность будущей приставки разочаровала покупателей.

Игровая приставка Sony PlayStation 5 должна появиться на рынке в конце текущего года, а в ноябре-декабре компания объявит о начале оформления предзаказов. По предварительной информации, стать обладателем долгожданной консоли можно за 500 долларов США. Подобная стоимость является удивительной, учитывая низкие показатели производительности: PS5 предложит геймерам всего 10,28 терафлопс. Поскольку большинству современных игр в разрешении 4K Ultra HD достаточно около 10 терафлопс, успеха на будущее у продукта не будет.

Эксперты предрекают, что через 1-2 года после выхода многих людей может начать не устраивать качество графики, которое обеспечивает новое поколение PlayStation. В то же время, производительность Xbox Series X от Microsoft, реализуемая по той же цене, достигает более 12 терафлопс. Впрочем, гаджет от Sony оснастят флэш-памятью SSD со скоростью передачи данных свыше 3000 МБ/с и поддержкой системы трассировки лучей на базе архитектуры RDNA 2 от AMD, которые сделают игровой процесс эстетичным с визуальной точки зрения.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Житель Новокузнецка обнаружил в своём огороде обезьяну и сдал её в…
Звезда “Холостяка” Анастасия Ковалева раскрыла причины расставания с бывшим…
Химики предложили новый способ окрашивания волос без вреда для…
Водонаева хочет изменить некоторые факты из личной жизни на…
Ученые обнаружили странную мертвую звезду Swift…
Смартфон Nokia 9.3 5G показали на рендерах без заметной…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил «ползущую» по дну океана гигантскую пирамиду возле…
Эксперт Дмитрий Янин рассказал о способах определения телефонного…
Ученые объяснили привычку коал облизывать стволы…
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
Астрофизики из Канады раскрыли тайну магнитного поля…
Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей…
«Я на исходе, я сломалась»: Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева оскорбила…
Ученые выяснили, почему рак поджелудочной железы не боится…
"Чувствовала себя наитупейшей коровой": Юлия Пересильд рассказала, как хотела уйти из…
Эксперт Юрий Антипов прокомментировал нестыковки в расследовании крушения…
Минтруд РФ: Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплатят в обычном…
Просмотреть все новости