Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали покупателей





Игровая приставка Sony PlayStation 5 должна появиться на рынке в конце текущего года, а в ноябре-декабре компания объявит о начале оформления предзаказов. По предварительной информации, стать обладателем долгожданной консоли можно за 500 долларов США. Подобная стоимость является удивительной, учитывая низкие показатели производительности: PS5 предложит геймерам всего 10,28 терафлопс. Поскольку большинству современных игр в разрешении 4K Ultra HD достаточно около 10 терафлопс, успеха на будущее у продукта не будет.Эксперты предрекают, что через 1-2 года после выхода многих людей может начать не устраивать качество графики, которое обеспечивает новое поколение PlayStation. В то же время, производительность Xbox Series X от Microsoft, реализуемая по той же цене, достигает более 12 терафлопс. Впрочем, гаджет от Sony оснастят флэш-памятью SSD со скоростью передачи данных свыше 3000 МБ/с и поддержкой системы трассировки лучей на базе архитектуры RDNA 2 от AMD, которые сделают игровой процесс эстетичным с визуальной точки зрения.