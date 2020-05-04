Смартфон Nokia 9.3 5G показали на рендерах без заметной селфи-камеры
Nokia 9.3 5G показали на рендерах без заметной селфи-камеры. Смартфон, как указывается в распространённых в интернете сведениях, получит интегрированный в подэкранное пространство модуль.
Матрица получит разрешающую способность в 32 Mpx. Ожидается использование OLED-дисплея диагональю 6,29 дюйма. Разрешение последнего станет соответствовать формату QHD+, а частота обновления картинки составит 120 Гц. В подэкранном пространстве будет размещен сканер отпечатков пальцев.
На задней панели корпуса расположена базовая камера, объединённая из нескольких блоков в круглый комплекс. По неподтвержденным данным, производитель готов использовать в качестве основного модуля матрицу на 64 либо 108 Mpx и оптику от марки Zeiss. Рядом с модулем камеры размещена двойная вспышка, использующая светодиодные элементы. В соответствии с данными инсайдеров, новинка получит процессор Snapdragon 865, ОЗУ объёмом 6 либо 8 Гб, ПЗУ на 256 Гб, а также NFC-модуль и разъём под карту памяти. Аккумуляторная батарея получит ёмкость в 4,5 тысячи мА•ч. Стоимость Nokia 9.3 5G ожидается на отметке $700 либо выше.
Матрица получит разрешающую способность в 32 Mpx. Ожидается использование OLED-дисплея диагональю 6,29 дюйма. Разрешение последнего станет соответствовать формату QHD+, а частота обновления картинки составит 120 Гц. В подэкранном пространстве будет размещен сканер отпечатков пальцев.
На задней панели корпуса расположена базовая камера, объединённая из нескольких блоков в круглый комплекс. По неподтвержденным данным, производитель готов использовать в качестве основного модуля матрицу на 64 либо 108 Mpx и оптику от марки Zeiss. Рядом с модулем камеры размещена двойная вспышка, использующая светодиодные элементы. В соответствии с данными инсайдеров, новинка получит процессор Snapdragon 865, ОЗУ объёмом 6 либо 8 Гб, ПЗУ на 256 Гб, а также NFC-модуль и разъём под карту памяти. Аккумуляторная батарея получит ёмкость в 4,5 тысячи мА•ч. Стоимость Nokia 9.3 5G ожидается на отметке $700 либо выше.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:16