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Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и пандемии

Последние события в мире поставили под удар репутацию даже самых известных астрологов, выдающих прогнозы на 2020 год. Как оказалось, предсказатели провалили тест конспирологов по поводу пандемии коронавируса и экономического кризиса.
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и пандемии

В декабре прошлого года друг Ванги и журналист Сергей Косторной рассекретил ранее неизвестные прогнозы по поводу «года пяти двоек». Речь идет о 22 февраля и 22 декабря текущего года, когда должны были случиться так называемые глобальные события. Тем не менее в лентах новостей за 22 февраля можно обнаружить заметки про первого скончавшегося от COVID-19 жителя Евросоюза, президентские амбиции Сергея Шнурова и другие истории. Из этого следует, что или предсказатели ошиблись, или никто не заметил опасности.

Как отметил Косторной, однажды в истории существовали периоды, когда чума распространилась по большим территориям. Примечательно, что о вспышке коронавируса в Китае впервые информация появилась 31 декабря, то есть намного позже съёмок программы. Кроме этого, за кадром остались другие сообщения Ванги по поводу «особого роста и благосостояния РФ в 2020 году. Согласно толкователям пророчеств Нострадамуса, он также предвидел события этого года. «Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отомщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления, и знатной дамы, оскорбленной притворством», - гласит цитата из «Центурий» французского мудреца.

Из-за этого внимание конспирологов привлек рынок морепродуктов в Ухане откуда пандемия берет начало. При этом море находится примерно в 600 км от китайского города. Кроме этого, астрологи обещали РФ выход из кризиса в этом году и улучшение экономической ситуации. Павел Глоба еще в декабре сообщал людям об опасностях, которые стоит ожидать. Речь идет об оползнях, тайфунах, камнепадах и других стихиях Земли и Воды. Экс-супруга предсказателя Тамара утверждала, что ситуация в плане отношений России с европейскими государствами получит положительный финал. Кроме того, якобы начнется период благополучия, процветания и появление новой системы финансов, однако этот вопрос все еще открыт.

Василиса Володина посоветовала людям использовать нынешний год для входа в новое пространство, если жизнь потеряла вкус. Как отмечала одна из ведущих проекта «Давай поженимся!», поначалу новый путь кажется «страшноватым», но цель того стоит. Более того, астролог заявляла, что с наступлением марта год «по-настоящему развернет крылья». Теперь эксперт отказывается комментировать данную ситуацию. По словам астролога Марии Граф, за тысячелетия жизни люди сформировали «под себя» такую среду обитания, что результат влияния на нее других факторов не всегда удается предсказать правильно.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09

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