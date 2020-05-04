Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном Пути





По словам экспертов, всплеск случился со стороны магнетара, который представляет собой нейтронную звезду с мощным полем. Длительность радиовсплесков обычно считанные миллисекунды, но обнаружить их можно только иногда, при воспроизведении записей. Однако до этого ученые не могли зафиксировать в галактике FRB, а подобные всплески были замечены десять лет назад. С тех пор исследователи раздумывают над тем, какая природа их возникновения.Одной из версий образования сигнала является то, что произошло столкновение пары нейтронных звезд или распалась черная дыра. Однако вероятность этих гипотез снизилась после того как ученые зафиксировали повторяющиеся сигналы. Возможно, они станут первыми, которые поступили из собственной галактики. Данное открытие предварительное, поэтому ученым предстоит тщательно проанализировать полученную информацию.