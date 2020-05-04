АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном Пути

Ученые из Канады, которые задействованы в проекте CITE, сообщили о том, что обнаружили радиосигнал от источника, расположенного в Млечном Пути. Сведения, полученные благодаря быстрому радиовсплеску (FRB), помогут объяснить природу феномена, который ранее фиксировали только за пределами собственной галактики.

Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном Пути


По словам экспертов, всплеск случился со стороны магнетара, который представляет собой нейтронную звезду с мощным полем. Длительность радиовсплесков обычно считанные миллисекунды, но обнаружить их можно только иногда, при воспроизведении записей. Однако до этого ученые не могли зафиксировать в галактике FRB, а подобные всплески были замечены десять лет назад. С тех пор исследователи раздумывают над тем, какая природа их возникновения.

Одной из версий образования сигнала является то, что произошло столкновение пары нейтронных звезд или распалась черная дыра. Однако вероятность этих гипотез снизилась после того как ученые зафиксировали повторяющиеся сигналы. Возможно, они станут первыми, которые поступили из собственной галактики. Данное открытие предварительное, поэтому ученым предстоит тщательно проанализировать полученную информацию.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Житель Новокузнецка обнаружил в своём огороде обезьяну и сдал её в…
Звезда “Холостяка” Анастасия Ковалева раскрыла причины расставания с бывшим…
Химики предложили новый способ окрашивания волос без вреда для…
Водонаева хочет изменить некоторые факты из личной жизни на…
Ученые обнаружили странную мертвую звезду Swift…
Смартфон Nokia 9.3 5G показали на рендерах без заметной…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил «ползущую» по дну океана гигантскую пирамиду возле…
Эксперт Дмитрий Янин рассказал о способах определения телефонного…
Ученые объяснили привычку коал облизывать стволы…
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
Астрофизики из Канады раскрыли тайну магнитного поля…
Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей…
«Я на исходе, я сломалась»: Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева оскорбила…
Ученые выяснили, почему рак поджелудочной железы не боится…
"Чувствовала себя наитупейшей коровой": Юлия Пересильд рассказала, как хотела уйти из…
Эксперт Юрий Антипов прокомментировал нестыковки в расследовании крушения…
Минтруд РФ: Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплатят в обычном…
Просмотреть все новости