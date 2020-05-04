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Химики предложили новый способ окрашивания волос без вреда для фолликул

Американские химики предложили новый способ окрашивания волос без вреда для фолликул. По словам исследователей, темно-коричневого оттенка можно добиться без использования тяжелых металлов и окислителей.

Ученые из Северо-западного Университета США разработали инновационный метод нанесения меланина без металлических комплексообразователей. Эксперты наносили на фолликулы раствор дофамина, а затем усиливали его эффект разбавленным аммиаком. Специальное вещество не меняет структуру и механические характеристики волос, позволяя получить не только черные или коричневые оттенки, но и оранжевые с золотыми. Диапазон цветов зависит от различной температуры окраски, говорит автор проекта профессор Клавдия Баттистелла.

Исследователи утверждают, что финальный результат не смывался на протяжении нескольких недель, а микроскопический анализ не подтвердил влияния красителя на центр фолликулы. Широко известно, что большинство существующих красок содержат канцерогенные вещества, которые могут навредить волосами или спровоцировать аллергическую реакцию. Новый подход позволяет сохранить химический состав поверхности локонов и концентрацию меланиновых пигментов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

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