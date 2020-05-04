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Ученые обнаружили странную мертвую звезду Swift J1818.0-1607

Анализ данных, полученный орбитальной обсерваторией Swift, помог ученым обнаружить странную по своим характеристикам мертвую звезду Swift J1818.0-1607. В репозитории arXiv сообщается, что это небесное тело может представлять собой промежуточное звено между магнитаром, а также радиопульсаром.
Ученые обнаружили странную мертвую звезду Swift J1818.0-1607

Магнитар и радиопульсар представляют собой разные виды нейтронных звезд. Ученым известно, что мертвая звезда Swift J1818.0-1607 расположена на удаленности до 26 тысяч световых лет непосредственно от поверхности Земли. Ее нашли 12 марта 2020 года, когда осуществлялась фиксация вспышки гамма-лучей. Последующее изучение данных, переданных обсерваторией Swift, позволили засечь импульсное рентгеновское излучение.

Источником оказался наиболее быстрый вращающийся пульсар из известных в современности. Предварительное исследование показало, что возраст космического объекта около 240 дней, что делает его в то же время самым молодым из известных пульсаров. Кроме того, особенность заключается еще и в том, что яркость радиоизлучения стремительно снижается, когда имеет место переход от низких частот к высоким. Подобное свойственно пульсарам, но не магнитарам что делает объект похожим на PSR J1119-6127.

Исследователи высказали предположение, что в некоторых случаях пульсары видоизменяются в магнитары, но условия для протекания данного процесса до сих пор неизвестны.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:19

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