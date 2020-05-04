Эксперт Дмитрий Янин рассказал о способах определения телефонного мошенника





По словам Дмитрия Янина, звонки якобы от банка лучше не принимать, поскольку в большинстве случаев служба безопасности не связывается с клиентами по телефону. При решении поговорить со звонящим, эксперт рекомендует быть предельно внимательными, например, не разглашать номер карты и не вводить данные на непроверенных сайтах. Чаще всего аферисты выбирают пожилых граждан, чтобы нанести удар, поэтому эта категория нуждается в дополнительной защите. Например, установление лимита по операциям поможет сохранить некоторую часть денег в случае успеха мошенников.Рост обманов по телефону заметили в “Лаборатории Касперского” еще в апреле, связав с кризисом из-за пандемии коронавируса.