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Уфолог Скотт Уоринг обнаружил «ползущую» по дну океана гигантскую пирамиду возле Японии

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сделал новое сенсационное открытие. Исследователь необъяснимого и паранормального, изучая спутниковые снимки прибрежных вод Японии, обнаружил гигантскую пирамиду, «ползущую» по дну океана.

Популярный на просторах Сети уфолог Скотт Уоринг регулярно удивляет подписчиков своего YouTube-канала и Instagram-аккаунта новыми находками и открытиями. При этом круг интересов искателя истины не ограничивается только изучением космоса и поиском доказательств существования инопланетян. Исследователь также уделяет внимание анализу спутниковых снимков Земли, на которых часто находит много интересного.

Так недавно, анализируя кадры, снятые у берегов Японии, Уоринг заметил гигантскую пирамиду, «ползущую» по дну океана без какой-либо посторонней помощи. Уфологу даже удалось рассчитать приблизительный размер следа от ее передвижения: ширина «отпечатка» составляет 20 километров, а длина – все 650.

По мнению исследователя, природа обнаруженного им четырехгранного объекта определенно не земная. Скорее всего, это потерпевший крушение космический корабль инопланетного происхождения, который после неудачного приземления продолжил свое движение, «пропахав» огромную борозду на дне океана.

Скотт Уоринг уверен, что исследование подводного НЛО дало бы человечеству ответы на многие вопросы, касательно развития жизни на других планетах и уровня технологий внеземных цивилизаций. Однако, как отмечает уфолог, вряд ли секретные службы обнародуют подобную информацию, ведь такие данные от простых обывателей принято скрывать.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:11

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