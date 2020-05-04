Астрофизики из Канады раскрыли тайну магнитного поля Марса





Команда экспертов из канадского Университета Британской Колумбии информирует, что геомагнитное динамо вокруг орбиты Марса существовало более 4,5 млрд лет тому назад. Ученые пришли к подобному выводу после изучения многолетних данных, собранных спутниковыми аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor. Астрофизикам удалось заметить следы магнитного воздействия в регионе Lucus Planum, который образовался в результате лавового потока, застывшего менее 3,7 миллиардов лет назад.Слабовыраженные магнитные поля также были обнаружены поблизости Северного Полярного бассейна, который считается наиболее древним объектом на Марсе. Необычным феноменом можно назвать то, что проявляло активность между 4,3 и 4,2 млрд лет назад, но 3,9 миллиарда лет не подавало никаких признаков. Вероятное объяснение ситуации заключается в том, что динамо на какое-то время остановилось, а затем запустилось вновь из-за падения небесных тел, которые сместили часть коры.