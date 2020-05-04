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Эксперт Юрий Антипов прокомментировал нестыковки в расследовании крушения МН17

Юрий Антонов, который является независимым экспертом, прокомментировал нестыковки в расследовании крушения МН17. По его словам, голландские следователи «высосали обвинение из пальца».

Эксперт Юрий Антипов прокомментировал нестыковки в расследовании крушения МН17


Эксперт в своем аккаунте в Facebook опубликовал карту разлета обломков, по которой можно отследить, как именно разрушился самолет. Юрий Антипов рассказал, что находки журналистов на Донбассе говорят о том, что воздушное судно было поражено взрывчаткой, расположенной на борту. В свою очередь, голландские следователи утверждают, что самолет сбила ракета «Бук», выпущенная с земли.

По словам Юрия Антипова, разваливаться МН17 начал до точки, которая была зафиксирована FDR. То есть, осколки начали разлетаться еще до того момента, когда в самолет могла попасть ракета и случился взрыв. Как отметил независимый эксперт, расположение фрагментов лайнера раскроет правду о том, что произошло с рейсом МН17.

Над Донбассом пассажирский самолет, который летел в Куала-Лумпур из Амстердама, сбили летом 2014 года. Это произошло в 35 километрах от границы с РФ. В результате крушения погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна. Дело об авиакатастрофе начали рассматривать в начале марта в суде Гааги.

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Происшествия / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:25

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