АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей ПК

Большое обновление Windows 10, запланированное на осень этого года, может разочаровать многих пользователей ПК. Разработчики из Microsoft в настоящее время отправляют апдейты для операционной системы с крупными функциональными дополнениями раз в полугодие.
Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей ПК

Как стало известно, осеннее обновление в действительности обеспечит незначительные изменения в работе Windows 10, что может несколько огорчить пользователей ПК под управлением этой оС. По данным портала WindowsLatest, соответствующей мерой Microsoft намеревается продолжить тенденции 2019 года, выпуская крупное обновление во время весеннего сезона и относительно незначительное – осенью.

По информации источника, апдейт Windows 10 получит кодовое обозначение 20H2. В нём нет никаких принципиальных дополнений к функциональности ОС. Подобная ситуация наблюдалась с апдейтом в ноябре 2019 года. В новом обновлении введут незначительные улучшения и скорректируют работу части процессов. Небольшие новшества ожидаются, однако глобально они ни на что не повлияют. Из-за пандемии коронавирусной инфекции выпуск пакета «May 2020 Update» был перенесён на последние числа мая. Будет ли обновление 20H2 выпущено своевременно, пока остаётся неизвестным.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor…
В Магадане мать 15 лет считала погибшим сбежавшего из армии…
Специалисты назвали опасные привычки россиян, проявившиеся на…
От конфликтов до романа: Как сотрудничество Насти Каменских с женатым Потапом вылилось в…
Медики назвали главные причины аллергии на…
В Сети рассказали, как избежать заражения ПК вирусом или…
Страшный 2020 год: Предсказатели и астрологи провалили тест, касающийся кризиса и…
Составлен ТОП-5 самых ремонтопригодных смартфонов в…
Канадские ученые обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном…
Вадим Галыгин и другие звезды Comedy Club рассказали о своей жизни после ухода из…
Технические характеристики Sony PlayStation 5 разочаровали…
Житель Новокузнецка обнаружил в своём огороде обезьяну и сдал её в…
Звезда “Холостяка” Анастасия Ковалева раскрыла причины расставания с бывшим…
Химики предложили новый способ окрашивания волос без вреда для…
Водонаева хочет изменить некоторые факты из личной жизни на…
Ученые обнаружили странную мертвую звезду Swift…
Смартфон Nokia 9.3 5G показали на рендерах без заметной…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил «ползущую» по дну океана гигантскую пирамиду возле…
Эксперт Дмитрий Янин рассказал о способах определения телефонного…
Ученые объяснили привычку коал облизывать стволы…
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
Астрофизики из Канады раскрыли тайну магнитного поля…
Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей…
«Я на исходе, я сломалась»: Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева оскорбила…
Ученые выяснили, почему рак поджелудочной железы не боится…
"Чувствовала себя наитупейшей коровой": Юлия Пересильд рассказала, как хотела уйти из…
Эксперт Юрий Антипов прокомментировал нестыковки в расследовании крушения…
Минтруд РФ: Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплатят в обычном…
Просмотреть все новости