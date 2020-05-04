Большое осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей ПК





Как стало известно, осеннее обновление в действительности обеспечит незначительные изменения в работе Windows 10, что может несколько огорчить пользователей ПК под управлением этой оС. По данным портала WindowsLatest, соответствующей мерой Microsoft намеревается продолжить тенденции 2019 года, выпуская крупное обновление во время весеннего сезона и относительно незначительное – осенью.По информации источника, апдейт Windows 10 получит кодовое обозначение 20H2. В нём нет никаких принципиальных дополнений к функциональности ОС. Подобная ситуация наблюдалась с апдейтом в ноябре 2019 года. В новом обновлении введут незначительные улучшения и скорректируют работу части процессов. Небольшие новшества ожидаются, однако глобально они ни на что не повлияют. Из-за пандемии коронавирусной инфекции выпуск пакета «May 2020 Update» был перенесён на последние числа мая. Будет ли обновление 20H2 выпущено своевременно, пока остаётся неизвестным.