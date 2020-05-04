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Ученые объяснили привычку коал облизывать стволы деревьев

Австралийские ученые объяснили кажущуюся странной привычку коал облизывать стволы деревьев. В результате недавнего открытия установлено, что таким образом животные восполняют недостаток влаги в организме.
Ученые объяснили привычку коал облизывать стволы деревьев

Ранее считалось, что всю необходимую воду коалы получают из листьев эвкалипта, которыми питаются. Наблюдая за поведением Phascolarctos, зоологи обратили внимание на загадочную привычку травоядных сумчатых облизывать ствол растения. Оказалось, что накопившаяся на нем во время дождя влага помогает животным избавиться от жажды. Выбирая места на эвкалиптах с гладкой поверхностью, коалы подолгу слизывают жидкость.

Вопрос сохранения гидратации является особенно актуальным для засушливого климата Австралии, где часто бывают опустошительные пожары. Открытие особой способности животных, называемых символом континента, представляет большой интерес для ученых, считает исследователь University of Sydney Валентина Мелла. Оно стало возможным благодаря масштабным наблюдениям за их поведением.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 10:03

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