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«Я на исходе, я сломалась»: Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева оскорбила Криворотова

Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева от переизбытка эмоций оскорбила Антона Криворотова. Как позже призналась девушка, из-за наличия чувств к молодому человеку ей иногда трудно себя контролировать.
«Я на исходе, я сломалась»: Участница «Холостяка» Анастасия Ковалева оскорбила Криворотова

Сезон шоу «Холостяк» медленно, но уверенно движется к завершению, а Антону Криворотову все так же сложно расставить приоритеты и сделать выбор между претендентками. Для того, чтобы услышать мнение со стороны, которое бы помогло решить дилемму, стоматолог пригласил оценить участниц проекта свою бывшую избранницу и любимую бабушку. 93-летняя родственница пообщалась со всеми «конкурсантками» и сообщила внуку, какое впечатление они на нее произвели.

Больше всего женщине пришлась по душе Барбара Пино. Кубинская модель сумела растрогать бабушку Криворотова неподдельными эмоциями, вызванными ее общением с внуком, ведь у самой девушки было сложное детство и натянутые отношения с родственниками.

Больше всего же не повезло Анастасии Ковалевой, которую женщина посчитала неподходящей кандидатурой на роль возлюбленной. По словам родственницы «холостяка», девушка слишком «маленькая» для серьезных отношений. Такое же мнение высказала и экс-возлюбленная Криворотова Алена.

Кроме того, избранница стоматолога времен его обучения в университете пришла к выводу, что лучшим выбором на роль дамы сердца станет Лиза Адаменко. Именно она могла бы осчастливить Криворотова заботой и пониманием.

Подобные суждения близких участнику «Холостяка» людей расстроили Анастасию Ковалеву и окончательно вывели ее из равновесия. В итоге, за ужином девушка начала вести себя странно, то называя Криворотова «Антошкой», то обращаясь к нему исключительно официально – «доктор». После этого претендентка на розу вообще охарактеризовала молодого человека, как «хитрожопого» персонажа и покинула помещение.

О своих словах Ковалева вскоре пожалела, и начала оправдывать свою несдержанность наличием чувств к «холостяку», которые тот, похоже, не разделяет. Это, по мнению девушки, и стало причиной переизбытка эмоций и неадекватного поведения.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:41

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